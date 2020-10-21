Эксперт объяснил, для чего США и НАТО перебрасывают войска к границам РФ

Наличие натовских войск на границе с Россией — фактор постоянной угрозы, но никак не безопасности. Подробнее — в материале ФАН.

Войска у границ России

США изучают возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе. С таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер.

Отправной точкой стало подписание соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей, а также недавние встречи с министрами обороны Болгарии и Румынии.

«Есть реальная возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе», — добавил Эспер.

В июле стало известно о выводе части американских военных из Германии с последующим размещением в других европейских странах. В Пентагоне заявляли, что обсуждается дислокация восточнее — ближе к российским границам.

Предвыборная гонка

Как отметил политолог Максим Жаров, в американской предвыборной гонке команда Дональда Трампа находится в положении догоняющего. Поэтому ей необходимо создавать инфоповоды, способные перебить повестку кандидата от демократов.

«Российская угроза», в которую играют демократы, является электорально привлекательной также для Трампа. Поэтому в ход идут как очередные слухи о «хакерах ГРУ», так и сливы из Пентагона о том, что именно там «подумывают» насчет России. Реальных движений американских войск на европейском театре военных действий до инаугурации нового или старого президента США ожидать не следует», — уверен политолог.

Кольцо сжимается

Политолог Андрей Иванов считает, что американцы, очевидно, постепенно перебрасывают воинские формирования свои и союзников по НАТО к российским границам. Постоянно рядом с РФ проходят различные военные учения — это бесспорный факт.

«Важно понимать, что делается это вовсе не для военного прямого противостояния с российской армией. Части у границ нужны для того, чтобы в критический момент можно было перебросить военных на территорию России. Речь идет о подготовке в нашей стране масштабного политического кризиса. В Вашингтоне надеются, что власть в России закачается, и в момент даже небольшие по численности войска могут серьезно изменить ситуацию», — пояснил Андрей Иванов.

В этой связи, заметил политолог, вызывает тревогу недавнее заявление главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Он прямо сказал, что США намерены перебросить в Молдавию специалистов по «цветным» революциям. Там должны 1 ноября состояться президентские выборы, и Вашингтон хотел бы свалить Игоря Додона, который хорошо относится к России.

«Смотрите, кольцо действительно сжимается. Украина, Белоруссия, теперь готовят заварушку в Молдавии. Это все тревожные знаки. Вопрос о вводе в Россию западных военных — пока чисто гипотетическая и отдаленная угроза. А вот в соседних с нами странах разворачиваются тяжелые события на наших глазах. Не исключено, что возможны провокации со стороны Прибалтики. В любой момент может обостриться конфликт в Донбассе. Само по себе наличие натовских войск на границе с Россией — это фактор постоянной угрозы, но никак не безопасности», — заключил Андрей Иванов.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».