Патриотическое воспитание в РФ поддержат дополнительным финансированием

Москва, 21 октября. Депутаты партии «Единая Россия» готовят поправку в трехлетний бюджет. Изменения позволят увеличить финансирование программ патриотического воспитания, чтобы обеспечить ответственных возможностью исполнение закона. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя председателя фракции партии в Госдуме Андрея Исаева с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Речь идет о финансировании программ, которые позволят исполнить закон, предусматривающий введение воспитательной работы в школах и высших учебных заведениях. Закон был принят в этом году по инициативе Владимира Путина.

Депутат Законодательного собрания Севастополя, экс-командир севастопольского ОМОН «Беркут» Сергей Колбин в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, почему данная инициатива своевременна.

«Не секрет, что объектом гибридной войны, развязанной против России, является наше подрастающее поколение, наши дети. К чему приводит переписывание истории, очернение памяти героев, мы видим на примере наших ближайших соседей. Севастополь столкнулся с этим в украинский период, но здесь всегда были сильны традиции патриотического воспитания. Поэтому историческую правду отстаивало не только старшее поколение, но и наша молодежь, которая воспитывалась с убеждением, что вся история Севастополя – это история славы и побед России. Владимир Путин назвал Севастополь патриотической столицей России. Считаю, что каждый школьник нашей страны должен получить возможность приехать в патриотическую столицу своей Родины, чтобы увидеть свидетельства сохраненной здесь истории. Такие программы, конечно, нуждаются в финансовой поддержке», — подчеркнул Сергей Колбин.

Относительно важности финансирования программы патриотического воспитания высказал свою позицию и Владимир Коваленко, начальник штаба Севастопольского отделения Всероссийского движения «Юнармия».

«Именно в нашем городе патриотизм рассматривается в качестве основополагающей национальной идеи. Вместе с тем, базовая национальная идея — патриотизм — должна опираться на системное патриотическое воспитание, основа которого должна располагаться в образовательных учреждениях дошкольного, среднего и высшего образования. За счет средств федерального бюджета в регионах должна быть создана унифицированная учебно-материальная база и сформирован кадровый состав. Предлагается также предусмотреть бюджетное финансирование патриотических проектов общероссийских общественных организаций и движений, уставной деятельностью которых является патриотическое и, в частности, военно-патриотическое воспитание детей и подростков», — констатировал собеседник.

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться и с молодежью Севастополя, узнать, что для них значит почетное звание патриот.

«Патриот — это тот человек, который чувствует на себе ответственность за свою семью, друзей, родину. Это гражданин, уважающий и сохраняющий свою историю, пишущий свою страницу большой книги, наполненную добрыми делами, любовью и уважением. Патриот – это волонтер, это человек качественно выполняющий свою работу, не берущий и не дающий взятки, это порядочный во всем человек. Патриот — это тот, кто готов защищать ценности своей семьи, ценности всего государства. Каждый из нас должен быть настоящим патриотом каждую минуту, каждый из нас должен заниматься воспитанием молодежи и себя. Только мы, только вместе!» — подытожил депутат Гагаринского МО Севастополя Александр Бородавченко.

Напомним, с 1 сентября вступил в силу закон, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, о воспитательной составляющей образования. Глава России предложил сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. У учебных заведений есть год, чтобы скорректировать свои образовательные программы и до 1 сентября 2021 интегрировать воспитательную составляющую в образовательный процесс.