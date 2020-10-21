Украинский комик переоделся в Зеленского, чтобы ответить на пародию Галкина



Киев, 21 октября. Украинский комик, актер «Квартала 95» Юрий Великий ответил на пародию российского юмориста Максима Галкина, в которой он высмеял президента Украины. Видео Великий опубликовал в Facebook.

Отметим, что свое обращение украинец, как и сам Галкин, записал в образе Зеленского.

«Я хочу обратиться к одному пародисту, как мне всегда казалось — Максиму Галкину. Дорогой Максим, я посмотрел твое последнее видео. Мне очень понравилось. Я так смеялся, что аж три раза подпрыгнул, скурил все свои IQOS. Это было очень смешно. Я только не понял одного: кого ты там пародировал?», — заявил «президент Украины».

Напомним, свою пародию на Зеленского и его всенародный опрос для украинцев Галкин выложил у себя в Instagram. «Спецвыпуск для Украины. Владимир Зелeнский и его опросник», — говорилось в описании к видео.

Пародия набрала более 1,7 млн просмотров и более 123 тыс. лайков.

«Тебя уже в эфирах украинских каналов хотят выдвигать на следующих выборах! Говорят, ты владеешь украинским лучше Зеленского! и зона влияния у тебя шире», — посмеялись подписчики Галкина в комментариях.

Однако Великому ролик Галкина не понравился. Он назвал его некачественным и предложил ему «маленький мастер-класс за большие деньги» от своего «большого друга Юрия Великого».

Напомним, всенародный опрос, который высмеял Галкин, Зеленский намерен провести в день местных выборов на Украине 25 октября. В частности, президент хочет узнать у украинцев их мнение о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении числа депутатов и легализации медицинского каннабиса.