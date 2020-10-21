Сын Марьянова заявил, что актера перед смертью жестоко избили

Москва, 21 октября. Сын актера театра и кино, режиссера Дмитрия Марьянова Даниил заявил, что его отца перед смертью жестоко избили. Молодой человек ознакомился с материалами уголовного дела и рассказал о своих выводах KP.Ru.

Марьянова не стало в октябре 2017 года. Долгое время его первая супруга Ольга Аносова и сын Даниил хранили молчание. Актер скончался в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье.

«Первое, что ужаснуло, — папе за несколько часов до смерти был нанесен сильный удар. Его били, на мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа у меня нет», — подчеркнул сын Марьянова.

По его словам, заседания, которых было уже более 20, проходят в закрытом режиме. Марьянов-младший считает, что директор «Феникса» Оксана Богданова, которая проходит обвиняемой по делу о гибели актера, должна получить реальный срок. Сын артиста добавил, что она не принесла горюющей семье свои соболезнования.

Летом 2016 года у Марьянова, пожаловавшегося на боли в ноге, диагностировали так называемый «плавающий тромб». В то же время знакомые и друзья артиста признались, что у него появились проблемы с алкоголем, пишет «Утро.ру». Близкие отправили его в реабилитационный центр, где он скончался 15 октября 2017 года. По факту его гибели ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело.