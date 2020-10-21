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Раскольник Филарет заявил, что жители Донбасса «заслужили» войну

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Раскольник Филарет заявил, что жители Донбасса «заслужили» войну

Киев, 21 октября. Бывший предстоятель «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Филарет уверен, что жители Донбасса «заслужили» войну, поскольку «отступили от Бога». Его слова приводит ИА «НьюсФронт».

«Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты – не страдали бы. Потому они и страдают, что виновны. Но не все. Иов был невиновный, но страдал», — заявил раскольник.

Он добавил, что и в Донбассе есть те, кто невиновен. Однако те, кто виновен, — начали войну.

«В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу», — добавил он.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Ранее Филарет назвал причиной коронавируса COVID-19 однополые браки. Он назвал гомосексуализм злом и напомнил, что, согласно Библии, бог некогда сжег города Содом и Гоморру за грехи их жителей, среди которых было распутство.

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