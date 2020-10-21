Сексолог объяснила проблемы современных подростков

Москва, 21 октября. Психолог-сексолог Анна Котенева рассказала, что многие подростки равнодушны к сексу. У ребят в 17–18 лет отсутствует половой инстинкт, пишет Ridus.

Подростки перестали интересоваться сексом. Если раньше их родители боялись, что какая-то девочка забеременеет от их сына. То сейчас ситуация кардинально изменилась, и это проблема. Начало сексуальной жизни сместилось на несколько лет, поясняет эксперт.

«То есть к 20 годам сексуальный опыт отсутствует», — добавила сексолог.

Подростки любят играть в компьютерные игры, и это их увлечение в 19-20 лет. Котенева заметила, что причиной такого поведения является инфантилизация детей.

Ребята растут «маменькими сыночками», не могут постоять за себя. Родители повсюду за ними следуют, контролируют, помогают и поддерживают. Поэтому мальчики не взрослеют и не мужают, а остаются инфантильными до 30 лет и старше.

В соцсетях мальчики ищут общение, девочки их больше интересуют как собеседницы. По словам сексолога, даже в сервисах для знакомств типа Tinder и Badoo «сидят» 30-летние и старше. Хотя платформа разрабатывалась, как помощник для молодежи.

Растет популярность сервисов, на которых загружены ролики порнографического содержания. И молодые люди просто смотрят на секс, а не практикуют, отметила Котенева. Многие даже не нуждаются в физическом контакте с противоположным полом, потому что у них притуплены всякие сексуальные позывы.