«Аэрофлот» отменил плату за внесение изменений в билеты экономкласса



Москва, 21 октября. Пассажиры «Аэрофлота» смогут бесплатно вносить изменения в авиабилеты по внутрироссийским направлениям, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Новое правило будет распространяться на билеты экономкласса, приобретенные с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.

В «Аэрофлоте» также обратили внимание, что внесение изменений без взимания платы возможно при обращении не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в оформленном билете.