Полуголый Тарзан в маске кролика спел песню про зайцев

Москва, 21 октября. Полуголый стриптизер Тарзан в маске кролика спел песню про зайцев. Видеозапись он разместил у себя в Instagram.

В ролике раздетый по пояс Сергей Глушко сидит перед пианино в маске кролика и нажимает на клавиши. На фоне видео играет «Песня про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука» в исполнении актера Юрия Никулина.

«Немного жаль ушедшего лета, но не будем унывать, друзья! Всем мира и здоровья», — подписал видео муж Наташи Королевой.

Реакция подписчиков на странное видео неизвестна, так как Глушко закрыл комментарии к посту. За 19 часов ролик набрал 20,6 тысячи просмотров.

Это не первый пикантный ролик в аккаунте танцора. До этого обнаженный Тарзан спел под гитару песню Наташе Королевой.

Ранее сексолог рассказал, что может спасти брак Сергея Глушко и Наташи Королевой. По его словам, в любом случае необходимо узнать, что происходит с Тарзаном, а уже потом думать, как решить проблему. Эксперт обратил внимание на то, что не стоит давать рекомендации Наташе Королевой, уходить от мужа, изменившего ей, или нет. Брак Тарзана с Королевой спасут игрушки и оральный секс, считает специалист. Он добавил, что «решение найти можно практически всегда, но для этого нужны два взрослых человека с высоким уровнем эмоционального интеллекта».