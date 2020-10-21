В Раде объяснили сговорчивость Зеленского в Лондоне «чемоданом компромата»

Киев, 21 октября. Президент Украины Владимир Зеленский согласился выполнять требования Запада во время недавнего визита в Лондон из-за выложенного перед ним «чемодана компромата». Такое предположение сделал экс-замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, пишет «ПолитНавигатор».

По его мнению, украинский лидер во время встречи с директором британской разведки «потерял волю к сопротивлению» и оказался «очень сговорчивым». Кузьмин заявил, что на предыдущих украинских президентах представители иностранных спецслужб уже успешно испытывали подобные действия.

«Когда один влиятельный европейский чиновник положил перед Кучмой документы о его зарубежных счетах, счетах его родственников, их зарубежном имуществе и прокомментировал возможные последствия от их обнародования, тот отказался от какой-либо борьбы за власть и тупо сдал страну Ющенко», — отметил Кузьмин.

Он также добавил, что подобное случилось и с Виктором Януковичем, без борьбы сдавшем власть Петру Порошенко. Исходя из этого, бывший замгенпрокурора сделал вывод, что теперь настала очередь Зеленского.

Кузьмин задался вопросами, что Зеленский делал в кабинете начальника британской разведки и мог ли «всемогущий шеф МИ-6» положить перед ним схемы его финансовых операций.

«После таких вот встреч с влиятельными иностранными чиновниками наши президенты как-то уж резко теряют волю к сопротивлению, а страна стремительно меняет внешнеполитический курс и внутреннюю политику», — заключил Кузьмин.

Ранее в Киеве заявили, что создание военно-морских баз для защиты Черноморского региона не спасет Украину от полной потери суверенитета.