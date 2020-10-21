Режиссера Дубровицкого госпитализировали со съемочной площадки из-за травмы

Москва, 21 октября. Российский режиссер театра и кино Вадим Дубровицкий госпитализирован со съемочной площадки. Деятель искусства в разговоре с ФАН сообщил, что он получил легкий вывих.

«Ничего серьезного», — сказал он.

Вадим Феликсович добавил, что уже приступил к работе.

При этом ранее СМИ писали, что режиссера доставили в больницу со съемочной площадки. Утверждается, что Дубровицкий споткнулся и упал на площадке, ему якобы диагностировали закрытую черепно-мозговую травма, также было подозрение на перелом.

Режиссер Вадим Дубровицкий занимается и театральной, и кинематографической деятельностью. В 2002 году он открыл в столице театр «LA'Театр», на сцене которого выступают российские звезды, в частности, Мария Горбань, Дмитрий Ульянов, Ольга Прокофьева, Валентин Смирнитский, Юлия Меньшова, Владимир Стеклов. Дубровицкий срежиссировал несколько картин, в частности «Свадьба. Дело. Смерть», «Дачный романс», «Женский детектив».

Ранее пресса распространила сообщения о госпитализации народной артистки России Ольги Дроздовой. По информации СМИ, знаменитость жаловалась на боли в сердце. Однако как рассказала сама Дроздова ФАН, с ней все в порядке. Она назвала слухи о своей госпитализации «ерундой».