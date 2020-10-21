В МАП рассказали, зачем протоиерей Смирнов троллил молодежь

Москва, 21 октября. Русская православная церковь потеряла неординарного проповедника — так прокомментировал ФАН уход из жизни протоиерея Димитрия Смирнова глава Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов.

Депутат Госдумы был лично знаком со священнослужителем и считает, что Димитрий Смирнов был ярким представителем русской школы проповедников, человеком с огромным духовным опытом.

«Иногда говорили, что ему слишком многое дозволялось, — вспоминает Сергей Гаврилов. — Но это потому, что он сам добился этого силой своего проповедования и своей веры. Он позволял себе говорить ярким, колким языком и нестандартно объяснять важные вещи, уходящие из нашего общества ценности. Он даже был язвителен и троллил молодежь: пробовал таким способом пробудить засыпающее общество и вызвать людей на разговор, на диалог. Он говорил небанально, в этом его сила».

Димитрий Смирнов действительно может запомниться современникам одиозными высказываниями, соглашается другой член МАП, депутат Госдумы Иван Сухарев.

«Он говорил то, что никто другой не мог озвучить, — сказал Сухарев в разговоре с Федеральным агентством новостей. — Думаю, в среде РПЦ он был одним из самых ярких ее представителей: рубил правду-матку, а эта правда многим не нравится. Знаете, не все из уст священников должно быть скупо и сухо: священники тоже люди, у них есть свое человеческое. Этот человек обладал чувством юмора, и хотя иногда шутил на грани, такое иногда полезно. Это заставляет людей обсуждать и задумываться. Думаю, такого, как он, уже не будет».

По словам Сергея Гаврилова, в Межпарламентской ассамблее православия знали о перенесенной Смирновым болезни, но надеялись, что он сможет поправиться. Собеседник агентства добавил, что это не первый представитель РПЦ, которого забирает коронавирус.

«Болезнь затрагивает в РПЦ многих людей старшего возраста, с большим опытом, со способностью проповедовать с большой глубиной, и я сожалею о том, что эти священники могли не успеть передать свой опыт следующему поколению представителей православной церкви», — сказал Гаврилов.

Димитрий Смирнов был настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области. Он скончался 21 октября от последствий перенесенного весной коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский.