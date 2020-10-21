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Киргизия не станет менять официальный статус русского языка

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Киргизия не станет менять официальный статус русского языка

Бишкек, 21 октября. Правительство Киргизии не собирается менять официальный статус русского языка в стране. Об этом сообщил и.о. президента республики Садыр Жапаров на встрече с российским послом Николаем Удовиченко.

По словам Жапарова, русский язык останется официальным языком в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, его статус менять никто не намерен.

«В данном контексте [и.о. президента республики Садыр Жапаров] выразил просьбу увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан, проживающих в селах Кыргызстана», — отметили в пресс-службе правительства страны.

Также Жапаров подчеркнул, что Киргизия по-прежнему стремится к укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Он поблагодарил российскую сторону за поддержку «в сложный для страны период».

Ранее была озвучена дата проведения повторных выборов в парламент Киргизии.

Источник: Правительство Кыргызской Республики
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