Россиянам рассказали о последствиях регулярного употребления пива

Москва, 21 октября. Врач-эндокринолог Наталья Зубарева в беседе с «Ридусом» рассказала о последствиях регулярного употребления пива. Она отметила, что норма пива — это его отсутствие.

Если женщина пьет пиво три-четыре раза в неделю, то за год она может поправиться на 12 килограммов, указала специалист. По ее словам, мужчинам до 30-35 лет «везет», поскольку пиво и другие излишества не скажутся на фигуре. Однако потом физиологическое снижение тестостерона быстро уравнивает «сильный пол» с женщинами.

«Да простят меня любители пенного напитка, но норма пива — это его отсутствие. Если не пить пиво вы не можете, может, ваш пыл охладит следующий факт: женщина, выпивающая пару бокалов пива три-четыре раза в неделю, за год набирает до 12 килограммов лишнего веса. Если совсем не можете не пить пива, тогда сокращайте количество бокалов, насколько это возможно, чередуйте напитки: бокал алкоголя — бокал воды, это хороший способ «обмануть» организм», — сказала Зубарева.

Эндокринолог отметила, что пиво провоцирует набор веса. Есть несколько причин. Например, зачастую с пивом употребляют высококалорийные закуски (чипсы, сухарики, снеки). Само пиво не слишком калорийный напиток, но в основном люди не ограничиваются одной банкой.

По словам специалиста, пиво может «подарить» разнообразные гормональные «сюрпризы». Например, женщинам нарушение функций яичников, огрубление голоса, мужчинам увеличение груди, набор веса в будрах и ягодицах. Кроме того, пиво негативно влияет на зачатие.