МЧС РФ рассказало, как безопасно сделать селфи

Москва, 21 октября. Россияне ради уникальной фотографии порой идут на необдуманные поступки, которые могут стоить им жизни. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области рассказала, как безопасно сделать селфи.

Сотрудники МЧС призывают россиян позаботиться о личной безопасности и не подвергать свою жизнь неоправданному риску ради красивого снимка, а также соблюдать правила безопасности при создании селфи.

«Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением. Не держите в руках объекты, представляющие опасность, такие, как острые предметы и оружие, работающие электроприборы, строительные инструменты, источники открытого огня», — посоветовали в МЧС.

Эксперты отметили, что наиболее популярные среди любителей фотографироваться селфи, сделанные на высоте или на большой скорости при управлении авто. Россиянам, которые делают селфи на высоте, напомнили, что можно потерять равновесие. Также в МЧС указали, что делая фото, находясь за рулем, можно не уследить за дорогой и нарушить правила дорожного движения.