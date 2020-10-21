Зрители «Орла и решки» раскритиковали поведение Ивлеевой

Москва, 21 октября. Зрители «Орла и решки» раскритиковали поведение телеведущей Насти Ивлеевой. Критика появилась под выпуском шоу в Албании.

По правилам шоу, Насте Ивлеевой досталась «золотая карта», которая не ограничивала ведущую в тратах во время отдыха. Девушка потратила деньги на аренду вертолета и дорогого автомобиля, а также съездила отдохнуть на море. Зрителям показалось, что Ивлеева вела себя неестественно.

Комментаторы признались, что раньше им нравилась Ивлеева, но ее поведение изменилось в худшую сторону.

«Как по мне, то Настя реально поймала звезду... Аж очень печально, так как раньше я за нее тоже топила. Разочаровалась», — написала поклонница шоу.

«Нет, я была неправа. Юлю оставляем, возвращайте Птушкина! Настя это ппц, звезду поймала, невозможно смотреть», — возмутилась зрительница.

«Такое ощущение, что Настю специально попросили сыграть так, чтобы люди приняли Коваль, которую на этапе отбора все хейтили. Но по факту она неплохо смотрится, особенно на фоне такого поведения Насти», — согласилась подписчица.

Некоторые заметили, что Ивлеева старается унизить соведущую. Подписчики возмутились, что ведущая пытается превратить шоу «в свой личный канал».

Ранее Настю Ивлееву сравнили с певицей Мадонной из-за нового образа на свежем фото. На фотографии блогер предстала в коротком черном платье, поверх которого был надет плащ, стилизованный под крокодиловую кожу.