Коронавирус 21 октября: 15 тыс. случаев в РФ, отказ от новогодних вечеринок

В России выявили 15,7 тысячи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как стало известно утром 21 октября, более 20% россиян намерены отказаться от новогодних вечеринок из-за страха перед пандемией. В США тем временем утилизировали аппараты ИВЛ, которые были переданы Россией американской стороне в рамках гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этих и других новостях — в материале ФАН.

В России за минувшие сутки выявили 15 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе. Общее число заболеваний COVID-19, зарегистрированных с начала эпидемии в стране, составило 1 447 335 случаев заболевания.

Скончались накануне 317 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране — 24 952.

За сутки в России выздоровели 10 952 человека, перенесших заболевание. Всего излечились 1 096 560 пациентов.

Отказ от новогодних вечеринок

Более 20% россиян собираются отказаться от новогодних вечеринок из-за страха заразиться коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные содержатся в результатах опроса банка «Открытие», пишет ТАСС.

«21% россиян намерены отказаться от новогодних вечеринок из-за боязни заразиться коронавирусом», — отметили в банке.

Наибольшую настороженность в этом вопросе высказали жители Московского региона (29%) и Северного Кавказа (28%). А вот меньше всех обеспокоены жители Дальневосточного (14%) и Уральского (15%) федеральных округов.

31% респондентов пока не знают, будут ли они участвовать в массовых мероприятиях на Новый год. А вот пойти на новогоднюю вечеринку 13%.

Опрос проходил среди тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Исследование проводилось в период с 16 по 19 октября в городах с населением более 100 тысяч человек.

В США утилизировали российские ИВЛ

Американские СМИ сообщили, что в США утилизировали аппараты искусственной вентиляции легких, переданные Россией американской стороне в рамках гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. По данным портала Buzzfeed, российским ИВЛ не нашли применения, в том числе из-за технических характеристик.

В концерне КРЭТ Ростеха заявили, что не верят в сообщения, согласно которым Соединенные Штаты могли утилизировать российские аппараты искусственной вентиляции легких, поставленные им в апреле в рамках оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса. При этом Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) подтвердило информацию об уничтожении 45 аппаратов ИВЛ.

Назван фактор, подрывающий защиту от COVID-19

Эффективность защитной системы организма может понизиться из-за переохлаждения, вызванного резким перепадом температур. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.

«Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе к COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что именно по этой причине сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, а также уделять внимание функционированию систем отопления.