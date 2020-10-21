ВС Азербайджана заявили о ликвидации армянского батальона 556-го полка

Баку, 21 октября. Азербайджанская армия захватила позиции вооруженных сил Армении, уничтожив армянский батальон 556-го полка. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта были уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона, а также командир 4-го батальона вместе с личным составом.

«Среди уничтоженных находится также заместитель командира полка Ваан Саркисян», — добавляется в сообщении.

Также сообщается, что командир полка отказался вести оставшийся личный состав в бой, в результате чего был уволен. Кроме того, многих военнослужащих привлекли к уголовной ответственности за отказ вступить в бой.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября, до сих пор продолжается вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись переговоры, в ходе которых стороны конфликта заключили перемирие, однако вскоре обстрелы начались снова. Вторая попытка ввести гуманитарное перемирие была предпринята с полуночи 18 октября, но и на этот раз стороны заявили о новых нарушениях.