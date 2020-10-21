СМИ обнаружили у Трампа счет в китайском банке

Вашингтон, 21 октября. У президента США Дональда Трампа нашли счет в китайском банке. Об этом сообщила газета The New York Times. К такому выводу журналисты пришли, изучив налоговые бумаги президента.

По данным NYT, Трамп владеет сетью отелей, которая выплачивала налоги в КНР. Последний раз это произошло в 2018 году. Юрист организации Алан Гартен рассказал изданию, что у Трампа были планы развивать бизнес в Китае, но в 2015 году расположенный там филиал компании, был заморожен. Помимо этого, организации Трампа также принадлежит ряд предприятий, зарегистрированных в Китае.

Кроме счета в китайском банке, у Трампа есть еще два счета в банках Британии и Ирландии.

Отметим, что США с 2017 года ведут торговую войну с КНР. В начале 2020 года Вашингтон и Пекин все-таки пошли на уступки, и китайская сторона согласилась закупать больше товаров из США. Но вскоре американцы заявили, что КНР якобы скрывают данные о распространении коронавируса, и недолгая оттепель завершилась.

Сам Трамп в августе заявлял о том, что в случае победы на следующих президентских выборах он готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая.