В России выявили 15 700 новых случаев COVID-19 за сутки

Москва, 21 октября. Медики выявили 15 700 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«В том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 4076 [человек] (25,9%)», — говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии в России зафиксировали 1 447 335 случаев COVID-19. Уже 1 096 560 пациентов выписали по выздоровлению, 10 952 человека — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 24 952, из них 317 зарегистрировали за минувшие сутки.

В общей сложности в России провели свыше 55,1 миллиона лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 496 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 321 тысячи человек.

Как не раз отмечали медики, рост заболеваемости коронавирусом в России напрямую связан с наступлением осени — сезона активного распространения инфекций. Похожая ситуация наблюдается и во многих других странах.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко попросил граждан ограничить социальную активность из-за COVID-19 и соблюдать меры профилактики, чтобы выиграть время до массовой вакцинации. Препарат «Спутник V», созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, готовят ко вводу в гражданский оборот.