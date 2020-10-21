Более 20% россиян не пойдут на новогодние вечеринки из-за боязни COVID-19

Москва, 21 октября. Более 20% россиян намерены отказаться от новогодних вечеринок из-за опасения заразиться коронавирусом нового типа, следует из опроса банка «Открытие». Об этом пишет ТАСС.

«21% россиян намерены отказаться от новогодних вечеринок из-за боязни заразиться коронавирусом», — отметили в банке.

Наиболее осторожны в этом отношении жители Московского региона и Северного Кавказа. Там этот показатель составляет 29% и 28% соответственно. При этом меньше всего беспокоятся жители Дальневосточного (14%) и Уральского (15%) федеральных округов.

При этом 31% опрошенных пока не знают, будут ли они участвовать в массовых мероприятиях на Новый год. Лишь 13% россиян готовы пойти на вечеринку по случаю Нового года, если не будет официальных запретов. Еще 5% респондентов готовы отправиться в новогоднее путешествие по России, 2% соотечественников думают уехать на новогодние праздники за границу.

Опрос проходил среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет с 16 по 19 октября в городах с населением более 100 тысяч человек.