Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

35

Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру, актеру, сценаристу и продюсеру Никите Михалкову. О подписанном главой государства указе сообщила пресс-служба Кремля.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу», — говорится в сообщении.

Михалков — народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреат Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. В 1998 году он стал председателем Союза кинематографистов России, а в 2017 — художественным руководителем собственного Центра театра и кино.

Обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля становился номинантом и лауреатом «Оскара».

Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

В кино Михалков начал сниматься с 14 лет. За годы карьеры он сыграл в более чем 50 фильмах, снял свыше 30 картин и почти столько же спродюсировал.

Актер дважды был женат, у него четверо детей, есть внуки и правнуки.

21 октября Михалков отмечает 75-летие. Поздравили режиссера уже многие его коллеги. В интервью Федеральному агентству новостей известный советский и российский актер, сценарист и художник-постановщик Александр Адабашьян рассказал, что только благодаря Михалкову оказался в кинематографе.

Источник: Пресс-служба Кремля
Новости партнеров