Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда

Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру, актеру, сценаристу и продюсеру Никите Михалкову. О подписанном главой государства указе сообщила пресс-служба Кремля.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу», — говорится в сообщении.

Михалков — народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды лауреат Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. В 1998 году он стал председателем Союза кинематографистов России, а в 2017 — художественным руководителем собственного Центра театра и кино.

Обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля становился номинантом и лауреатом «Оскара».

В кино Михалков начал сниматься с 14 лет. За годы карьеры он сыграл в более чем 50 фильмах, снял свыше 30 картин и почти столько же спродюсировал.

Актер дважды был женат, у него четверо детей, есть внуки и правнуки.

21 октября Михалков отмечает 75-летие. Поздравили режиссера уже многие его коллеги. В интервью Федеральному агентству новостей известный советский и российский актер, сценарист и художник-постановщик Александр Адабашьян рассказал, что только благодаря Михалкову оказался в кинематографе.