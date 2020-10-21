Гузеева отчитала жену пожарного за отказ «стоять у плиты»

Москва, 21 октября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева накинулась на участницу программы за то, что она пыталась отстоять равные права с мужчиной. Выпуск опубликован на канале шоу в Youtube.

Героем стал 34-летний пожарный из Междуреченска. Мужчина был ранее женат и развелся из-за того, что его супруга больше зарабатывала и втихаря купила автомобиль. Она также отказывалась выполнять обязанности по дому.

Бывшая супруга пришла на «Давай поженимся!», чтобы отстоять свое право быть независимой женщиной. Она заявила, что если у супругов один и тот же график работы, значит их права уравниваются.

По мнению гостьи передачи, она устает от работы и не может все время «стоять у плиты». Гузеева поначалу спокойно слушала экс-супругу пожарника, а потом не выдержала и осадила ее

«Оборзела! Я всю жизнь зарабатывала в разы больше, чем все мои мужья вместе взятые», — заявила звезда.

При этом Гузеева «не переставала быть бабой» — готовила супы и котлеты своим мужчинам. Она считает, что готовка, стирка, уборка и забота о муже являются «данностью». По ее мнению, ни у кого не возникает споров о необходимости «почистить зубы». И женские обязанности должны быть такой же привычкой.

Напомним, что Лариса Гузеева была трижды замужем. Ее текущий муж является владельцем ресторанного бизнеса, а прежние супруги были из мира кино. У телеведущей есть дочь от третьего брака Ольга Бухарова — девушка нигде не работает и живет на средства своей семьи.

Ранее сообщалось, что Гузеева пожаловалась на «вредность» Ольги. Та сплюнула ей в руку пережеванную еду, потому что девушке не понравилось блюдо.