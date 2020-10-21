Ученые обнаружили пользу кофе и зеленого чая для диабетиков

Токио, 21 октября. Ежедневное обильное употребление зеленого чая и кофе на 63% снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа. Пользу этих напитков обнаружила группа ученых во главе с Юджи Коморита из японского Университета Кюсю, передает Medpage Today.

О полезных свойствах зеленого чая и кофе известно давно, однако ранее не было данных, как они влияют на диабетиков. Японские специалисты провели специальное исследование под названием «Регистр диабета Фукуока», в рамках которого проанализировали влияние медикаментозного лечения и образа жизни на показатель смертности у пациентов с диабетом второго типа.

Ученые установили, что существенно снижает риск смерти ежедневное употребление четырех и более чашек зеленого чая вместе с двумя или более чашками кофе.

«Возможно, что совместное действие этих двух напитков усиливает эффект», — отметили авторы публикации.

Исследователи объяснили, что зеленый чай и кофе содержат антиоксидантные и противовоспалительные соединения, например фенолы и кофеин. Последний, по словам ученых, положительно влияет на выработку инсулина и улучшает чувствительность к нему.

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