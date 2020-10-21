Эксперт объяснил, почему нельзя разрешать доступ к своей геолокации

Москва, 21 октября. Разрешение доступа к геолокации, которое дали сами пользователи при установке мобильных приложений, может позволить различным компаниям следить за ними. Об этом рассказала адвокат Элеонора Абеле, пишет «Прайм».

Мотивы слежки по геолокации обычно носят коммерческий и частный характер, однако через официальные Google-приложения могут следить и иностранные спецслужбы. По словам Абеле, чтобы этого избежать, лучше не включать GPS на смартфоне, когда в этом нет необходимости, а также отключать все геометки в настройках камеры.

«Когда устанавливаете приложения, часто случается, что появляется настойчивое предложение согласиться на определение местоположения», — отмечает адвокат.

Эксперт не отрицает, что часто отслеживание местоположения может принести пользу. Например, если на человека напали, он дозвонился до полиции, но не успел назвать адрес. В этом случае ведомство может отследить, из какой точки поступил экстренный вызов. Это работает и со скорой помощью.

Абеле назвала способ проверить, ведется ли слежка по геолокации, или нет. Для этого необходимо набрать комбинацию из цифр на мобильном — *#21#.

«Этим же способом можно проверить, не включена ли переадресация сообщений, которую могут использовать мошенники для чтения личных писем», — объяснила эксперт.

Кроме того, следует проверять, есть ли в телефоне незнакомые приложения, которые могут установиться без ярлыка на рабочем экране.

Ранее руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов объяснил, кто может следить за пользователем через камеру смартфона.