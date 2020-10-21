В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Димитрия Смирнова

Москва, 21 октября. Свои соболезнования в связи со смертью известного священника Русской православной церкви Димитрия Смирнова выразил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, передает корреспондент ФАН.

«Соболезнования всем, кто его знал лично. Уход любого человека — всегда трагедия. Отец Димитрий всегда высказывал свое мнение, нравилось оно кому-то или не нравилось. Сколько людей — столько и мнений. Он был искренний, честный, добропорядочный человек и христианин. Он не боялся высказывать свою точку зрения и делал это искренне и честно. К сожалению, лично мы знакомы не были», — сказал Вяткин.

Напомним, что Димитрий Смирнов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области, скончался сегодня от последствий перенесенного весной коронавируса. Смирнов был известен своими высказываниями относительно состояния современного общества. В частности, он был противником абортов и гражданского сожительства.

Весной текущего года он заразился COVID-19. Позже Смирнов лечился от последствий перенесенной инфекции. В СМИ неоднократно появлялись новости о его смерти, которые опровергало окружение священника.

Сегодня о кончине известного священника сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.