Экономист предрек сокращение рабочих мест в четырех отраслях экономики РФ



Сокращение рабочих мест произойдет в тех отраслях экономики, где начнется автоматизация процессов. Такими сферами могут стать промышленность, транспорт, строительство и погрузочно-разгрузочные услуги. Для создания новых рабочих мест необходимо ввести 30-часовую рабочую неделю. Такое мнение ФАН высказал экономист Василий Колташов.

Ранее в докладе «Будущее рабочих мест 2020» на Всемирном экономическом форуме говорилось, что технологии могут вытеснить с мирового рынка труда 85 миллионов рабочих мест к 2025 году. К такому выводу исследователи пришли, когда опросили руководителей высшего звена 300 крупных и средних по размеру компаний в 15 отраслях экономики. При этом авторы доклада убеждены, что на смену 85 миллионам рабочих мест придут 97 миллионов новых. Отмечается, что на них будут претендовать те, кто наиболее адаптирован к новым технологическим реалиям в части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов не сомневается, что в мире начинается новая революция автоматизации. По его словам, в истории мировой экономики это явление не новое, но оно всегда отбирало рабочие места.

«Иногда возникала ситуация, что старые рабочие места исчезали, а новые не появлялись, тогда возрастала безработица. Например, введение машин в период английского «экономического чуда» в первой половине XIX века сопровождалось очень высокой безработицей и бедностью рабочего класса», — рассказал Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Для создания новых рабочих мест и повышения качества работы необходимо сокращать рабочую неделю до 30 часов и делать три выходных, утверждает экономист.

«Это необходимо для того, чтобы люди учились и развлекались. Таким образом, они будут способствовать росту сферы услуг, которая становится более разнообразной и интересной. Так можно создать новые рабочие места. При этом сами люди должны понимать, что у них есть время не только водку выпить, но и заняться чем-то интересным. Это может быть спорт и культурный досуг», — поделился мнением собеседник ФАН.

В то же время Колташов прогнозирует, что с рынка труда будут вытесняться многие профессии, поскольку в большинство отраслей экономики придет автоматизация.