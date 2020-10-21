Россияне с детьми смогут получить выплату в 10 тыс. рублей

Москва, 21 октября. Россияне с детьми смогут получить социальную выплату в 10 тысяч рублей, передает пресс-служба Правительства РФ.

Постановление о выделении 4,3 миллиарда рублей на выплату детских пособий подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно постановлению средства будут направлены на выплаты семьям с детьми не старше трех лет. На пособие могут рассчитывать семьи с доходом на одного человека меньше МРОТ.

Также необходимо учитывать количество детей в семье. В частности, выплату дадут только семьям, где количество детей составляет не менее трех.

Ранее депутат Госдумы рассказала, как увеличатся детские пособия в 2021 году. По ее словам, размер выплаты зависит от возраста ребенка и дохода родителей.