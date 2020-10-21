Бабкина похвасталась тортом, который испек молодой муж

Москва, 21 октября. Основательница ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина показала, что для нее значит «настоящее счастье». Это торт-сметанник, приготовленный любимым супругом Евгением Гором. Об этом она написала в Instagram.

Бабкина заверила, что всегда с большим удовольствием возвращается домой. Потому что ее там любят и ждут.

«Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека», — похвасталась известная певица.

За большим семейным столом собираются дети и внуки Бабкиной. По словам артистки, именно дома она получает энергию, заряжается, чтобы продолжать работать.

На опубликованном снимке мы видим, что Евгений Гор приготовил для семьи Бабкиной классический сметанник. На столе стоит бутылка коньяка Hennesy и бокалы, небольшая закуска в виде порезанных овощей.

У Бабкиной есть сын Данила от музыканта Владимира Заседателева. Она бабушка троих внуков — Марфы, Веры и Георгия. С Евгением Гором певица состоит в неофициальном браке. Они познакомились в 2003 году и с того времени не расставались.

В марте Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет, а Гору — 40, разница между ними составляет 30 лет. В эстрадной среде говорят, что артистка очень счастлива с молодым мужем.

Ранее сообщалось, что Бабкина закатила вечеринку в честь своего юбилея. Артистку даже не остановил коронавирус. Из-за пандемии она перенесла торжество на полгода, но праздник удался, считают ее гости.