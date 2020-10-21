Армения заявила о сбитом в Карабахе самолете Азербайджана

Ереван, 21 октября. Подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили на южном направлении линии соприкосновения самолет армии Азербайджана. Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, подразделения ПВО армии Карабаха сбили воздушное судно примерно в 07.30 по московскому времени.

«Обстановка [на линии соприкосновения] стабильно напряженная», — уточнила представитель оборонного ведомства.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана опровергла в Facebook сообщение армянского ведомства и назвала их «фальсификацией пропагандистской машины».

Боевые действия в Нагорном Карабахе длятся с 1988 года, то переходя в острую фазу, то в затишье. В очередной раз обстрелы начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях и открыли по позициям противника огонь.

Москва призвала противоборствующие стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров. В ночь с 9 на 10 октября в российской столице состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Обстрелы, однако, вскоре начались снова. Вторая попытка ввести режим тишины была предпринята с полуночи 18 октября, но военные с обеих сторон продолжают заявлять о новых нарушениях.