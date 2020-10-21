Актриса Дроздова назвала ерундой слухи о своей госпитализации

Москва, 21 октября. Актриса театра и кино Ольга Дроздова в беседе с ФАН опровергла сообщения о своей госпитализации.

Ранее СМИ распространили сообщения, что знаменитость попала в одну из московских больниц с проблемами с сердцем. Звезда якобы останется в клинике под наблюдением врачей в ближайшие дни.

В интервью ФАН 55-летняя Дроздова назвала ерундой слухи о своей госпитализации.

«Кто вам сказал такую ерунду?!», — заявила артистка.

Народная артистка России Ольга Дроздова замужем за актером театра и кино Дмитрием Певцовым. Супруги вместе уже более 25 лет. Дроздова и Певцов считаются образцовой парой российского шоу-бизнеса.

Знаменитость рассказала ранее о зарождении их романтических отношений. Сперва артисты были просто друзьями, но потом между ними пробежала искра. Как вспоминает Дроздова, будущий супруг, когда они еще не были парой, жестко подшучивал над ней во время киносъемок. По ее словам, это было «предательство» с его стороны. Тем не менее знаменитая актриса не просто простила Певцову его выходку, но и, как показала дальше история, согласилась на более близкие отношения, став его супругой.