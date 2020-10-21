Тотальная эра электронных судов наступит в России уже в следующем году

Москва, 21 октября. Министерство юстиции РФ разместило для общественного обсуждения и экспертизы проект федерального закона об онлайн-участии в судебных заседаниях, без физического присутствия сторон. Документ предлагает ввести новации в арбитражный, гражданский и административный процесс.

К уже привычным онлайн-заседаниям добавится возможность использовать средства личной коммуникации, такие как смартфон и планшет, для связи с судом. Таким образом на заседании смогут присутствовать и свидетели.

Сначала они подписывают документ, в котором разъясняется уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Эту процедуру также можно будет пройти с использованием мобильных средств связи. Повестки и судебные решения также утратят материальные признаки — их будут направлять в личный электронный кабинет участнику спора.

Для идентификации личности предлагается использовать Единую систему идентификации и аутентификации, а также Единую биометрическую систему. Нововведения позволят обходиться стандартными бытовыми средствами связи и не потребуют дополнительных расходов от пользователей.

Реализация положений законопроекта начнется уже со следующего года в ряде судов. Нововведение охватит всю государственную систему правосудия к 2024 году.

Интересно, что в предлагаемом документе ничего не говорится о мерах, которые должны быть приняты для обеспечения гласности судебного разбирательства. Ведь если заседание проходит онлайн, то журналисты и прочая публика теряют возможность следить за ходом дела, как сейчас это происходит в зале суда. В этой связи корреспондент ФАН направил разработчику законопроекта запрос о механизме сохранения принципа гласности в новых условиях электронных судебных заседаний.