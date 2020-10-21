Экс-депутат Рады оценил очередное предложение Кравчука о «мире в Донбассе»

Этапы реинтеграции Донбасса, озвученные главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонидом Кравчуком, полностью выдернуты из текста Минских соглашений. В то же время перспективы их выполнения Киевом достаточно «туманны», поскольку у президента Украины Владимира Зеленского нет желания жертвовать рейтингом и входить в конфликт с украинскими радикалами. Об этом ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Напомним, Леонид Кравчук заявил, что для достижения мира на юго-востоке Украины необходимо прекратить вооруженный конфликт, провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях, сформировать там органы исполнительной власти и принять пакет законов экономического характера. Кравчук также выступает за принятие законов о реинтеграции региона.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, послевоенный период и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — отметил политик.

Как замечает Олег Царев, Кравчук уже который год пытается воплотить эти этапы в жизнь, но этого не происходит. При этом собеседник Федерального агентства новостей подчеркивает, что на самом деле глава Украины в ТКГ «ничего нового не сказал».

«Кравчук пропустил пункт об амнистии, за которую уже проголосовали, но ее до сих пор не подписал Зеленский. Еще он пропустил внесение изменений в конституцию о статусе Донецкой и Луганской областей. А все остальное полностью выдернуто из Минских соглашений. Ничего нового здесь нет, просто это неполный набор», — высказал мнение Царев.

В то же время политик пришел к выводу, что перспективы выполнения Киевом Минских соглашений достаточно «туманны». Украинский лидер давно обещал покончить с войной в Донбассе, но так этого и не сделал.

«Мы видим, что у нынешнего президента тоже ничего не получается. У него нет желания жертвовать рейтингом и входить в конфликт с украинскими радикалами, исполняя Минские соглашения. Мы можем быть уверены, что на протяжении еще пары лет не увидим их реализации», — сказал экс-депутат Рады.

Сценарий, написанный по Минским соглашениям, мог быть реальным, если бы украинская власть захотела идти по нему, уверен Царев.

«Дело в том, что выполнение Минских соглашений для Киева несет риски и не приносит никакой пользы. Кроме того, в случае их реализации избирателями смогут стать граждане Донбасса, а там люди точно не будет голосовать ни за одну из представленных команд во власти, за исключением партии Шария», — добавил политик.

Ранее полпред РФ на переговорах по Донбассу Борис Грызлов заявил, что делегация Киева на встрече Трехсторонней контактной группы отказалась рассматривать проект дорожной карты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Российский представитель считает, что Киев таким образом саботирует выход из переговорного тупика.