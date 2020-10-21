Технологии могут лишить 85 млн человек рабочих мест к 2025 году

Москва, 21 октября. Технологии могут вытеснить с мирового рынка труда 85 миллионов рабочих мест к 2025 году, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рабочих мест 2020».

Доклад основан на данных опроса руководителей высшего звена, которые отвечают за кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях, работающих в 26 странах мира по 15 отраслям экономики и социальной сферы.

«Внедрение новых технологий, изменения разделения труда между людьми и машинами приведут к тому, что с рынка труда будут вытеснены 85 миллионов рабочих мест, а на смену им придут 97 миллионов новых», — говорится в материалах исследования.

В документе указывается, что, несмотря на увеличение числа новых рабочих мест, темпы прироста замедлятся.

В целом 43% работодателей собираются сократить число рабочих мест к 2025 году, 41% — хотят расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ, 34% — планируют расширить штат.

Отмечается, что пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на кадровую политику. По оценкам некоторых компаний, технологические трансформации приведут к изменению бизнес-задач, структуры рабочих мест и профессиональных навыков.