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Названы лучшие города России для осеннего путешествия

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Названы лучшие города России для осеннего путешествия

Москва, 21 октября. Россияне назвали лучшие города страны для путешествия осенью, передает RT со ссылкой на исследование сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

29% респондентов назвали Санкт-Петербург лучшим городом для осеннего путешествия. 17% назвали Москву. Третью строчку заняла столица Татарстана Казань — за нее отдали голос 13% опрошенных.

Также в пятерку вошли Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — города набрали 8% и 7% соответственно. 5% респондентов отдали свой голос Волгограду. По 3% получили Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара.

В опросе сервиса поучаствовали 1,9 тысячи россиян.

Ранее россияне оценили уровень жизни в своих городах и селах. Результаты исследования показали, что около 75% респондентов в целом довольны условиями жизни в своем населенном пункте и отмечают позитивные сдвиги, произошедшие за последнее время. Больше всего тех, кто назвал качество городской среды «скорее комфортным», в Москве и Петербурге (72%). Такой же ответ выбрали 58% респондентов из городов с численностью населения более миллиона человек. Около 60% граждан довольны изменениями, произошедшими в их городах за последние несколько лет. 90% участников исследования сообщили, что не планируют переезжать в другой населенный пункт.

Источник: RT
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