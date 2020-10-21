Врачи назвали типичные ошибки больных коронавирусом

Москва, 21 октября. Люди в попытках вылечиться от коронавируса совершают ряд типичных ошибок. О том, что нельзя делать при COVID-19, рассказали в программе «О самом главном» врач-инфекционист Георгий Сапронов и главврач клинической больницы МЕДСИ Татьяна Шаповаленко.

Медики подчеркнули, что некоторые действия могут лишь усугубить заболевание. Сапронов объяснил, что опасной ситуация становится, когда вирус опускается в нижние отделы легких. В этом случае мазок из носоглотки может не показать наличие инфекции. И без того слабую вентиляцию легких может усугубить решение человека, почувствовавшего недомогание, прилечь.

По словам врачей, нельзя сбивать температуру, если она не поднялась выше отметки в 38,5 градуса. Инфекционист пояснил, что вирусам и бактериям некомфортно при высокой температуре. Принимать жаропонижающее при 38 градусах можно только людям с хроническими заболеваниями, уточнил Сапронов.

Он порекомендовал не увлекаться средствами от кашля, которые стимулируют образование мокроты и делают более серьезным кислородное голодание — гипоксию.

Кроме того, врачи не советуют при COVID-19 подстегивать иммунитет. Как пишет «Газета Кемерова», защитная система организма может начать уничтожать пораженные легкие.

«Остановитесь на обильном питье, не воздействуя на иммунитет медом, эхинацеей. Не оттягивайте вызов врача, тем самым усугубляя свое состояние», — добавила Шаповаленко.

Согласно последним данным, в мире с начала пандемии зафиксировали около 41 миллиона случаев коронавируса. Как отмечает «ФедералПресс», COVID-19 унес жизни около миллиона человек.

В комментарии Федеральному агентству новостей вирусолог Анатолий Альтштейн выразил мнение, что Россия может выйти на плато по уровню заболеваемости коронавирусом уже через две недели.