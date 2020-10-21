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Рудковская показала, как Гном Гномыч нянчит новорожденного брата

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Рудковская показала, как Гном Гномыч нянчит новорожденного брата

Москва, 21 октября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская показала, как ее сын Александр, которого родные прозвали Гном Гномычем, нянчит новорожденного брата. Кадрами из семейного архива она поделилась в Instagram.

Малыш появился в семье Рудковской и ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко благодаря суррогатной матери. Сама продюсер долго не могла забеременеть. Ребенка в семье очень ждали: для него обустроили детскую комнату и накупили дорогих вещей.

Понянчить малыша выстраивается целая очередь. Гном Гномычу, судя по опубликованному Рудковской видео, тоже нравится играть с братом. Малыша он успокаивает погремушкой.

«Нянчимся… Арсений похож на папу и Саню, посмотрим, что будет дальше», — написала в посте продюсер.

Рудковская показала, как Гном Гномыч нянчит новорожденного брата

Поклонники признались, что кадры из личного архива Рудковской очень их растрогали. Они заметили, с какой любовью Гном Гномыч смотрит на брата.

«Обычно мальчишки равнодушны к малышам, а Саша каждый раз смотрит на братишку с такой любовью, и нет ни капли раздражения от плача!!!! Это редкость!!!» — заметила yulyakrekoten.

«Такие милаши», — написала ekaterina.zusha.

«Идиллия! Все как мы любим!» — отметил пользователь под ником cloudybook.ru.

Ранее Плющенко провел первую «тренировку» с сыном-грудничком. Фигурист с малышом на руках покружился по комнате, изображая пируэты и комментируя все словами: «Четверной, выезд, четверной».

Источник: Instagram-аккаунт Яны Рудковской
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