На Украине началась истерика из-за «возвращения» в Одессу Маршала Жукова

Киев, 21 октября. Идея о возвращении улицам в Одессе исконных названий может захватить другие города юго-восточной Украины, где население не разделяет трепета участников Евромайдана к «героям небесной сотни», возмутился телеведущий-русофоб Остап Дроздов в эфире «4 канала». У него случилась истерика из-за «возвращения» в Одессу улицы Маршала Жукова.

Ведущий, не сдержав эмоций, был возмущен намерением мэра Одессы Геннадия Труханова вернуть проспекту Небесной сотни имя Маршала Жукова. При этом Дроздова больше задело, что чиновник был в союзе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который его поддерживал.

Он не был скромен в высказываниях и назвал Героя Советского Союза «мясником», который сказал, «что не жалейте солдат, потому что бабы нарожают». Дроздов, обратившись к жителям Одессы, задался вопросом: «Он вам ближе, чем те люди, которые свои жизни положили безвозвратно просто за европейскую мечту, идею на уровне гуманитарной ценности? Вы это проглотите, вы будете и дальше «тоси-тоси в ладоси»?»

По его мнению, идею одесских властей могут подхватить и другие города, в частности, Харьков. Дроздов допустил «парад откатов», поскольку «существует принцип домино».