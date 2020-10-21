На Украине началась истерика из-за «возвращения» в Одессу Маршала Жукова

Киев, 21 октября. Идея о возвращении улицам в Одессе исконных названий может захватить другие города юго-восточной Украины, где население не разделяет трепета участников Евромайдана к «героям небесной сотни», возмутился телеведущий-русофоб Остап Дроздов в эфире «4 канала». У него случилась истерика из-за «возвращения» в Одессу улицы Маршала Жукова.
Ведущий, не сдержав эмоций, был возмущен намерением мэра Одессы Геннадия Труханова вернуть проспекту Небесной сотни имя Маршала Жукова. При этом Дроздова больше задело, что чиновник был в союзе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который его поддерживал.
Он не был скромен в высказываниях и назвал Героя Советского Союза «мясником», который сказал, «что не жалейте солдат, потому что бабы нарожают». Дроздов, обратившись к жителям Одессы, задался вопросом: «Он вам ближе, чем те люди, которые свои жизни положили безвозвратно просто за европейскую мечту, идею на уровне гуманитарной ценности? Вы это проглотите, вы будете и дальше «тоси-тоси в ладоси»?»
По его мнению, идею одесских властей могут подхватить и другие города, в частности, Харьков. Дроздов допустил «парад откатов», поскольку «существует принцип домино».
«С этим прецедентом все восточно-украинские города, которым так неприятно иметь у себя в городе какую-то аллею героев «небесной сотни», прям, не могут они там ходить, прям им там асфальт ноги печет, может, азотом они там дышат? Ну, не могут они смириться, им давай Ленина, им давай всю эту мерзость!» — устроил истерику Дроздов.