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Ирина Шейк полностью обнажилась для обложки журнала

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Ирина Шейк полностью обнажилась для обложки журнала

Москва, 21 октября. Модель Ирина Шейк полностью обнажилась для обложки журнала Vogue. Снимок она опубликовала у себя в Instagram.

На фотографии бывшая девушка футболиста Криштиану Роналду запечатлена на фоне стены, украшенной зелеными ветвями. Сама модель полностью раздета и прикрывает интимные места двумя керамическими плитками.

В подписи к снимку Ирина Шейк сообщила, что специально для фотосессии побывала в миланском доме Versace и рада этому.

Фотография привела в восторг подписчиков модели. За 17 часов снимок набрать 327 тысяч лайков и тысячи комментариев. В частности, фото прокомментировала популярная британская певица Dua Lipa.

«Нереально!!!» — написала поп-исполнительница.

Ирина Шейк рассказывала, что в детстве комплексовала из-за внешности. В подростковом возрасте ее дразнили за смуглую кожу, пухлые губы и высокий рост. Сейчас Ирина Шейк считается одной из самых авторитетных и популярных моделей мира.

Ранее Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании парфюма французского люксового бренда Jean Paul Gaultier. В честь этого модель поучаствовала в откровенной фотосессии с семью мужчинами. Поклонники бренда и российской супермодели с восторгом встретили рекламу парфюма. Фанаты сделали массу комплиментов знаменитой манекенщице.

Источник: Instagram
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