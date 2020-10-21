Назван способ обезопасить от коронавируса ручную кладь в самолете

Москва, 21 октября. Директор британской сети прачечных и химчисток рассказал, как обезопасить ручную кладь в самолете от коронавируса, передает издание Express.

Ранее власти Великобритании предупредили жителей, что им стоит минимизировать количество ручной клади или вовсе сдавать все вещи в багаж. Однако многие пассажиры не могут обойтись без ручной клади во время полета.

«Возможно, тогда вам будет полезно взять с собой небольшой флакон дезинфицирующего спрея, чтобы использовать его для ручной клади, дорожного пледа или подушки», — посоветовал эксперт.

Он отметил, что стоит взять бутылочку не более 100 миллилитров, чтобы ее позволили пронести с собой в самолет. Жидкостью также можно отчистить столики и другие зоны отдыха.

Эксперт посоветовал перед поездкой постирать в горячей воде подушки и плед, которые пассажиры планируют взять с собой.

Он отметил, что коронавирус дольше держится на твердых поверхностях, поэтому необходимо почистить собственный чемодан.

«Обрызгайте свой чемодан дезинфицирующим средством, не смывая его. Если внешняя часть — это ткань, обильно обработайте ее и дайте спрею впитаться. Для пластика можно использовать чистую тряпку, чтобы нанести раствор. Не забудьте обработать и ручки», — рассказал эксперт.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что защита организма от вирусов, в том числе от COVID-19, может снизиться из-за переохлаждения во время резких перепадов температуры. Ведомство посоветовало контролировать температуру воздуха в жилом и рабочем помещениях.