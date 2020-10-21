Российский адмирал высмеял планы Киева построить новые военно-морские базы

Москва, 21 октября. У Украины нет средств на создание и обслуживание военно-морских баз и кораблей большого водоизмещения, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для «защиты Черноморского региона», напомнило «Утро.ру».

«У Украины пупок развяжется содержать сразу две военные базы, — высмеял Комоедов планы Киева построить новые военно-морские базы. — Своими силами они вряд ли способны их построить — речь идет не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства».

Украине, как считает адмирал, придется брать деньги на воплощение своей задумки. Это нецелесообразно для Киева, заявил эксперт.

По его мнению, одна из новых баз может быть размещена в районе Скадовска, куда выведут корабли ВМС Украины, которые сейчас базируются в Одессе. И в таком случае одесский порт станет гражданским, предположил Комоедов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ренат Кузьмин был возмущен планами Киева разграбить страну при помощи «флота». Дело в том, что на Украине Лондон совместно с Киевом хочет построить военно-морскую базу и корабли.