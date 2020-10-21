Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

Москва, 21 октября. Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем Telegram-канале.

«Стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке», — пишет Рулинский.

В конце сентября сообщалось, что протоиерея госпитализировали в Москве. Отмечалось, что у Смирнова было диагностировано заболевание головного мозга. Весной он перенес коронавирус.