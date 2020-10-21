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Психолог объяснила низкие шансы мужчин завести семью после 40 лет

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Психолог рассказала, почему мужчины за 40 редко заводят семьи

Москва, 21 октября. Психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова рассказала, почему мужчины за 40 редко заводят семью, передает радио Sputnik.

«В среднем после 35 лет постепенно меняется гормональный фон. Мужчины перестраиваются на зрелость, и это имеет свои последствия. С психологической точки зрения люди становятся более ригидны, они уже не хотят экспериментировать», — рассказала эксперт.

После 35 лет мужчины начинают опасаться решительных шагов. Кроме того, у них складывается определенный образ жизни, который сложно изменить, считает психолог.

«Если женщина согласна вписаться в жизнь этого мужчины, то он будет с ней жить вместе, но не факт, что женится», — рассказала специалист.

Также женщинам мало интересны мужчины такого возраста. Ровесницы сами имеют много привычек и, возможно, не захотят подстраиваться под мужчину. А девушки помоложе ждут от партнера желания двигаться куда-то и, заметив отсутствие этого желания, могут отказаться от такого мужчины.

Ранее сексолог рассказала, почему у молодежи пропадает интерес к сексу. Яркость эмоций, получаемых во время интимной близости, постепенно заменили новые развлечения. На смену привычным постельным утехам приходит онлайн-общение или секс-гаджеты. Но порой проблема кроется в образе жизни.

Источник: Радио Sputnik
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