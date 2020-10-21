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Мужчине из Уфы диагностировали беременность и направили к гинекологу

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Мужчине из Уфы диагностировали беременность и направили к гинекологу

Уфа, 21 октября. Жителю Уфы диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу. Об этом сам мужчина рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Россиянин обнаружил ошибочную запись в своей истории болезни. Инцидент произошел в городской больнице №21.

«Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?» — написал пациент в соцсети.

Он также попросил региональный Минздрав обратить внимание на ситуацию.

Как сообщил «Башинформ», что Минздрав Башкирии провел служебное расследование, а произошедший инцидент назвал технической ошибкой, которая произошла при оформлении документов пациента. В ведомстве также отметили, что пациент обнародовал в Интернете фото документа до проверки листа руководителем подразделения. Дело в том, что в материалах отсутствует подпись заведующего.

«Все причастные выявлены, и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», — сказали в министерстве. 

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