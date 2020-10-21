Мужчине из Уфы диагностировали беременность и направили к гинекологу

Уфа, 21 октября. Жителю Уфы диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу. Об этом сам мужчина рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Россиянин обнаружил ошибочную запись в своей истории болезни. Инцидент произошел в городской больнице №21.
«Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?» — написал пациент в соцсети.
Он также попросил региональный Минздрав обратить внимание на ситуацию.
Как сообщил «Башинформ», что Минздрав Башкирии провел служебное расследование, а произошедший инцидент назвал технической ошибкой, которая произошла при оформлении документов пациента. В ведомстве также отметили, что пациент обнародовал в Интернете фото документа до проверки листа руководителем подразделения. Дело в том, что в материалах отсутствует подпись заведующего.
«Все причастные выявлены, и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», — сказали в министерстве.