Мужчине из Уфы диагностировали беременность и направили к гинекологу

Уфа, 21 октября. Жителю Уфы диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу. Об этом сам мужчина рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Россиянин обнаружил ошибочную запись в своей истории болезни. Инцидент произошел в городской больнице №21.

«Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?» — написал пациент в соцсети.

Он также попросил региональный Минздрав обратить внимание на ситуацию.

Как сообщил «Башинформ», что Минздрав Башкирии провел служебное расследование, а произошедший инцидент назвал технической ошибкой, которая произошла при оформлении документов пациента. В ведомстве также отметили, что пациент обнародовал в Интернете фото документа до проверки листа руководителем подразделения. Дело в том, что в материалах отсутствует подпись заведующего.