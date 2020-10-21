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Доктор рассказала, как люди «добивают» больного Моисеева

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Врач раскрыла причины ухудшения здоровья Моисеева

Москва, 21 октября. Клинический психолог Елена Перелыгина раскрыла причины ухудшения здоровья певца Бориса Моисеева, передает «Собеседник.ru».

Перелыгина рассказала, что Моисеев так и не оправился от недавнего инсульта, но пытается жить полноценной жизнь несмотря на то, что не может выступать.

«Боря разговаривает, подходит к телефону. Другое дело, что его номер знают немногие. Он сам не хочет пустых светских разговоров. И это правильно: сейчас ему не стоит тратить энергию на напрасную болтовню», — рассказала психолог.

Не так давно Моисеев разговаривал с давней подругой, певицей Азизой. Врач отметила, что певец разговаривает медленно, так как после инсульта речь не до конца восстановилась. Азиза рассказала Моисееву, что его песню взял в работу новый коллектив. Тот порадовался, что его песни до сих пор востребованы.

«Он принял это решение стать затворником, и его стоит уважать. Неужели люди не понимают, что, распуская небылицы, его просто добивают?» — рассказала врач.

Ранее Бориса Моисеева пригласила к себе в гости Алла Пугачева. Певица крайне обеспокоена здоровьем своего коллеги, который в 2010 году перенес инсульт. Недавно СМИ сообщили о плохом самочувствии артиста, и Алла Пугачева решила его навестить. Однако концертный директор Моисеева Сергей Горох уверил ее, что причин для беспокойства нет.

Источник: Собеседник.ru
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