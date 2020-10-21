Петросян удивил поклонников своим фото в молодости

Москва, 21 октября. Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram свое фото в молодости времен совместных выступлений с оркестром Леонида Утесова.

Артист поделился фотографией, сделанной в 1964 году. По его словам, снимок сделан в ленинградской гостинице «Октябрьская» в тот момент, когда юморист созванивался со своими авторами. Он подчеркнул, что в те годы тексты выступлений ему писали десятки человек. Петросян посетовал, что сегодня дело обстоит иначе.

«Скоро и авторов не останется, потому что все они становятся артистами. Раньше авторы писали — артисты исполняли. А сейчас молодым из нашего дела даже странно слышать, что артист эстрады исполняет не то, что он сочинил, а что ему придумали авторы, то есть ненормальность постановки вопроса считается нормой, а нормальность — нет», — поделился он.

Петросян добавил, что именно авторы создавали «огромное разнообразие» его репертуара, которое «приносило зрителям радость». Поклонники, впрочем, остались в стороне от этих рассуждений и восхитились юным артистом на фото.

«Хорошенький такой! Совсем мальчишка! А вы почти не изменились», — прокомментировала mariklimenko901.

«Может, внешне и поменялись немного, но в душе остались таким же молодым», — констатировал pafnuty777.

«Ну очень красивый, до неприличия», — добавила tatianaegorova49.

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