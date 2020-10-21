Джулиани сообщил, что сын Байдена хранил фото несовершеннолетних девочек

Вашингтон, 21 октября. В ноутбуке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера нашли материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, заявил адвокат американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом пишет газета Washington Examiner.

В эфире телеканала Newsmax юрист показал сообщения, подтверждающие его слова. По его словам, Хантер писал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата). Как указывается в сообщениях, женщина обвинила Байдена-младшего в «неподобающем поведении с несовершеннолетними». Ей не понравилось, что Хантер был обнаженным и разговаривал по Facetime с 14-летней девочкой. При этом девушка этот инцидент отрицает.

Адвокат президента США указал, что в ноутбуке Хантера были найдены многочисленные фотографии несовершеннолетних. Джулиани сообщил, что направил материалы в полицию штата Делавэр.