Москва, 21 октября. Бывшая жена рэпера Сереги обвинила его в избиениях, передает YouTube-канал «Без комплексов».

Роман рэпера и модели Полины Ололо начался три года назад. По словам Ололо, с самого начала Серега окружил ее любовью и заботой.

«Любовь изначально была сильной. Он присутствовал на всех родах, заботился. А у меня, несмотря на постоянную трансформацию фигуры, не появилось ни одного комплекса, потому что муж постоянно говорил, что я самая красивая», — рассказала модель.

Однако позже Серега стал груб и агрессивен, отобрал детей у матери и стал настраивать малышей против нее. Ололо рассказала, что пережила сложный период с изменами рэпера.

«Это просто такой человек. Он должен, извините, иметь все, что движется. Ему не важны чувства. У него какой-то животный инстинкт. Я видела переписки с девушками. Истории, что он со мной не живет, что спим в разных комнатах, и нас связывают только дети. Но он все отрицал. И я верила», — призналась модель.

Однажды рэпер заподозрил Ололо в измене, стал проявлять агрессию и бить девушку.

«Я не успела раздеться, как он меня ударил. Забрал мой телефон и стал писать всем: «Идите на...», а потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда уже не могла — просто терпела», — рассказала Ололо.

Ранее Полина Ололо написала заявление в полицию, чтобы встретиться со своими детьми. Хип-хоп исполнитель увез сыновей в другой город и не позволяет их матери встретиться с ними. Модель заявила, что при встрече с детьми заметила у малышей страх и усталость.