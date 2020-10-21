Морским державам предсказали зависимость от кораблестроения России

Москва, 21 октября. Россия входит в тройку сильнейших стран в области кораблестроения, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «ПолитРоссией». Он предсказал морским державам зависимость от российских кораблей.

Эксперт напомнил, что раньше ситуация с военно-морскими силами в России была удручающей, однако все изменилось, и сейчас РФ «находится на твердом третьем месте», уступая только Китаю и Соединенным Штатам. По его мнению, это говорит о небывалом росте страны в этой сфере.

«За последние десять лет у нас наблюдается очевидный подъем в строительстве военных кораблей. Прежде всего это касается атомного подводного флота», — указал специалист.

Он отметил, что сейчас идет активное строительство кораблей и внедрение в них современных технологий.

Более того, Россия стала в меньшей степени зависима от других государств. Несмотря на требования Минобороны РФ, чтобы оборудование было произведено в России, были сделаны исключения — Москва могла приобретать технику у других стран, если она технически превосходила отечественный аналог.

Например, газовые турбины производились в Николаеве (Украина), однако после событий 2014 года России пришлось решать задачу импортозамещения. И пусть это удалось решить достаточно быстро, эта ситуация не могла не сказаться на темпах производства.

«Это большой прорыв, если говорить серьезно. Не забывайте, что многие технологии были утеряны нашей страной. Это было связано с разрывом отношений с Киевом — наши корабли лишились украинских газотурбинных установок. Но сейчас это дело выходит на импортозамещение. Я думаю, что, несмотря на все катаклизмы, на коронавирус, на мировой экономический кризис, усилия по возвращению величия нашего Военно-морского флота после провальных 90-х годов, дали свой ощутимый эффект. Наш флот возрождается и в Арктике, и в Балтике, и на Каспии, и на Черном море. И сейчас все усилия направлены на Тихоокеанский флот», — подчеркнул Дандыкин.

Россия, обладающая практически всеми видами кораблей, также занимается экспортом. По мнению военного эксперта, в ближайшем будущем морские державы будут зависеть от российского кораблестроения.