Эвелина Бледанс рассекретила зарплаты артистов театра

Москва, 21 октября. Актриса Эвелина Бледанс в интервью изданию «Телепрограмма» раскрыла зарплаты артистов театра.

Она подчеркнула, что многие актеры, работающие в театрах, не могут похвастаться высокими заработками. Бледанс напомнила, что недавно ее коллега Кристина Асмус призналась, что получает в театре около 22 тысяч рублей, но бросать сцену не собирается.

«Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма такая», — поделилась артистка.

Бледанс добавила, что сама работает на других условиях, когда гонорар обговаривается изначально.

«Я работаю в антрепризе. Там изначально оговоренный гонорар. Ты напрямую договариваешься с продюсером», — сообщила она.

Ранее Эвелина Бледанс раскритиковала слова актрисы Марии Шукшиной, заявившей о многомиллионных гонорарах звезд, которые те получают на «низкопробных телешоу». Шукшина высказала мнение, что артисты соглашаются участвовать в съемках, потому что сидят без работы. Она призвала закрыть «пошлые шоу» и ввести цензуру на федеральных каналах. Бледанс возразила, что времена, когда телеканалы платили огромные деньги своим гостям, давно в прошлом.