Москва, 21 октября. Актер Алексей Панин показал, как развлекается на нудистском пляже, и получил одобрение со стороны фанатов. Ролик был опубликован в его Instagram.

Недавно актер переехал в Испанию и, по его словам, собирается начать жить заново. Он отметил, что ему комфортно за границей, так как его никто не узнает, и он может наниматься на любую работу. Совсем недавно Панин попробовал себя в качестве мойщика машин.

На днях Панин поделился видео с нудистского пляжа в городе Торревьехи. Полностью обнаженный актер рассказал о впечатлениях от переезда и порассуждал о свободе. Подписчики скандального артиста одобрили видео и рассказали о своем желании посетить теплую Испанию.

«У нас уже заморозки, а там тепло. На море тоже хочу», — написал подписчик.

«Вы не на фигуру смотрите, а в душу человека», — написала фанатка.

«Как же хорошо жить и не париться, что подумают другие», — восхитилась поклонница.

«Ничего не вижу в этом плохого. У нас в РФ уже дожди и холода», — сообщил фанат.

Ранее Алексей Панин вспомнил об интрижке с актрисой Мариной Александровой. Он разместил архивное совместное фото у себя в социальной сети. На опубликованном снимке Панин и Александрова сидят за столом. Актер приобнимает девушку, а та смеется.